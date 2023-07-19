Подозреваемого в торговле детьми воспитателя детдома на Закарпатье заключили под стражу

Суд назначил задержанному по подозрению в торговле детьми залог в размере более 2,6 млн грн.

Воспитатель Чинадиевского детского дома на Закарпатье Денис В., подозреваемый в торговле детьми, находится под стражей, поскольку не внес назначенный судом залог.

Об этом сообщили в среду, 19 июля, в Закарпатском апелляционном суде.

В сообщении говорится, что коллегия судей Закарпатского апелляционного суда в закрытом судебном заседании приняла решение об избрании меры пресечения подозреваемому — содержание под стражей.

"Судьи определили размер залога, как меры предосторожности, достаточной для обеспечения процессуального поведения подозреваемого, в размере 1000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что составляет 2 миллиона 684 тысячи гривен", — сообщили в суде.

По состоянию на 19 июля 43-летний мужчина, задержанный по подозрению в намерении продажи за границу, в одну из стран ЕС, чужого ребенка, находится под стражей в Закарпатском учреждении исполнения наказаний № 9.

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Как сообщалось ранее, 24 июня сотрудники СБУ на пункте пропуска со Словакией "Малые Селменцы" в Ужгородском районе задержали местного жителя, который организовал продажу 11-месячного мальчика в Словакию за 25 тысяч долларов. С этой циничной сделки мать малыша должна получить 5 000 долларов, тогда как сам мужчина планировал заработать в четыре раза больше – 20 000 долларов.

По данным следователей, мужчина обращался и к другим малообеспеченным женщинам или матерям-одиночкам, чтобы склонить их к продаже ребенка.

По информации местного журналиста Виталия Глаголы, мужчиной, который занимался торговлей украинскими детьми, был воспитатель Чинадиевского детского дома Денис В. Подозреваемый говорил родителям, что детей за границей усыновят, но так ли это на самом деле - неизвестно.

Задержанному, находящемуся под стражей, грозит до 15 лет лишения свободы.

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Напомним, ранее в Одесской области задержали мужчину, который переправлял женщин в бордели Чехии.

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