Подозреваемого в убийстве Фарион перевезли в другое СИЗО: что произошло

О переводе Зинченко ходатайствовали следователи.
Подозреваемого в убийстве языковеда и экс-депутата Ирины Фарион 18-летнего Вячеслава Зинченко перевезли в другой изолятор.
Об этом сообщили "Українські Новини" со ссылкой на материалы суда.
Отмечается, что 31 июля Галицкий районный суд Львова вынес судебное решение по ходатайству следователя, с целью личной охраны подозреваемого, которого переместили из ГУ "Львовское учреждение исполнения наказаний (№19)" в ИВС №4 ГУНП во Львовской области. Там подозреваемый сейчас и находится.
Таким образом была обеспечена личная охрана Зинченко. В настоящее время, по данным следствия и суда, отсутствуют какие-либо прямые угрозы жизни и здоровью подозреваемого.
Как сообщалось, ранее у подозреваемого 18-летнего Вячеслава Зинченко провели обыск и изъяли немало личных вещей. Среди изъятого имущества – две пары кроссовок, ноутбук и телефон.
Во Львове 26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому. 18-летний житель города Днепр Вячеслав Зинченко в течение двух месяцев будет содержаться под стражей в следственном изоляторе во время проведения досудебного расследования.
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