Подозреваемому в убийстве 6-летней девочки суд избрал меру пресечения: где будет находиться 13-летний парень

Подозреваемому в убийстве 6-летней девочки суд избрал меру пресечения: где будет находиться 13-летний парень

Подозреваемый в убийстве может избежать уголовной ответственности.

Подозреваемому в убийстве 6-летней Мирославы Третьяк Волчанский районный суд Харьковской области избрал меру пресечения. Его на 30 дней поместили в приемник-распределитель для детей.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

В прокуратуре сообщили, что при осмотре на теле и голове малолетней были обнаружены многочисленные ушибы и синяки.

"Труп малолетней девушки направлено для проведения судебно-медицинской экспертизы", — отметили в прокуратуре.

Как говорится в сюжете ТСН, в заброшенном здании поселка Старый Салтов, в полночь, полицейские нашли тело девочки, которую до этого несколько часов искали. Об исчезновении дочери в полицию вечером накануне заявила мать. На поиски ребенка подняли полицейских и кинологов. К ним присоединилась неравнодушные: 350 человек прочесывали заброшенные здания и местные лесополосы. Поиски продолжались почти 5 часов. Нашли Мирославу в километре от ее дома, где нет домов, только поле и лесополоса. Почему в преступлении заподозрили этого парня и которые есть доказательства — полиция деталей не разглашает. Местные о нем рассказывают сдержанно. Говорят, он — разбойник и оскорблял малышей.

О самой семье мало что известно. Парень рос без отца, а у матери, кроме него — еще двое несовершеннолетних детей. Трое старших живут отдельно.

"На учете этот ребенок не находился. Это неожиданно для нас", — говорит заместитель Старосалтовского поселкового головы Людмила Штрикун.

Парня сейчас допрашивают. С ним в полиции — мама, адвокат и его учителя. Смерть Мирославы расследуют, как умышленное убийство.

Также стало известно, что парень в силу своего возраста может избежать лишения свободы.

"Возраст уголовной ответственности наступает с 14 лет. К этому возрасту ребенок, совершившей преступление, не может быть отдан ограничению свободы, к нему могут быть применены только меры воспитательного характера", — рассказал ТСН.ua пресс-секретарь Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

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