Подозреваемые в изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье хотят мобилизоваться — что говорит Минобороны

Министерство обороны направляет инспекцию для подробной проверки деятельности Обуховского ТЦК. Парни из Закарпатья почему-то обратились не в свой местный ТЦК, а на Киевщину.

Подозреваемым в изнасиловании 14-летней девушки на Закарпатье, которые хотели мобилизоваться в ВСУ, отказали в этой просьбе.

Об этом сообщает Министерство обороны.

"По состоянию на данный момент известно, что подозреваемым в совершении этого тяжкого преступления было отказано в мобилизации в Вооруженные силы Украины", – говорится в сообщении.

Несмотря на обращение подозреваемых в Обуховский ТЦК для прохождения военной службы по контракту, парням было отказано из-за их возможной причастности к уголовному правонарушению.

В свою очередь Министерство обороны направляет Главную инспекцию МОУ для детальной проверки деятельности Обуховского ТЦК. В случае выявления признаков совершения уголовного преступления материалы будут переданы в ГБР, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что двое обвиняемых по делу об изнасиловании 14-летней девочки в Закарпатье пытаются избежать ответственности из-за мобилизации. Обвиняемые почему-то обратились с этим вопросом в Обуховский РТЦК в Киевской области, хотя постоянно проживают в Закарпатской области. Зато адвокаты уверены – с помощью мобилизации 18-летние юноши хотят избежать наказания.

Напомним, преступление произошло еще 24 августа 2021 года. Тогда трое несовершеннолетних ребят из села Верхние Ворота в подвальном помещении изнасиловали 14-летнюю девочку. Украинцев возмутило слишком мягкое наказание для подростков. Сначала им назначили только условное наказание, их также принудили выплатить девушке по 20 тысяч гривен.

После огласки в Сети дело взял под личный контроль омбудсмен, а прокуратура пообещала оспорить приговор суда.

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