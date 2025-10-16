Подозреваемые в пытках и разбое военные на суде попросили защиты адвоката Третьей штурмовой

Суд в Тернополе избирает меры пресечения задержанным военным / © Pexels

Реклама

В четверг, 16 октября, на заседании суда в Тернополе во время избрания меры пресечения военнослужащим, которых подозревают в пытках и разбое, подозреваемые попросили о замене государственного адвоката. Их интересы представляла адвокат Третьей штурмовой Екатерина Одаренко, которая присоединилась к заседанию через конференц-связь.

Об этом сообщает «Суспільне».

Из семи подозреваемых, которых накануне задержала полиция по обвинению в пытках, разбое, незаконном лишении свободы или похищении людей и незаконном завладении транспортными средствами, мера пресечения была избрана только одному — его взяли под стражу еще накануне.

Реклама

Избрание меры пресечения для остальных задержанных перенесли на завтра.

Корреспондентка «Суспільного» сообщила, что на судебном заседании присутствовал мужчина, который назвался Коловратом Кожемякиным и представился военнослужащим и командиром из Третьей штурмовой бригады. Он подтвердил, что присутствующие на суде военные — его сослуживцы.

При этом собеседник издания не уточнил, все ли они — действующие военнослужащие, а также отказался отвечать, каким образом они попали в Тернополь. Для ответа на эти вопросы, мужчина посоветовал обратиться в пресс-службу Третьей штурмовой.

Ранее в полиции сообщили о задержании группы военнослужащих, которые вывозили потерпевших за пределы города, избивали их и требовали деньги или ценное имущество.

Реклама

Местный общественный активист Роман Довбенко рассказал, что военнослужащих Третьей штурмовой привлекли к мобилизационным мероприятиям, но часть из них начала действовать вопреки закону.

Напомним, заместитель командира 3-го армейского корпуса Дмитрий Кухарчук заявил, что задержание группы военных, которые якобы являются бойцами Третьей штурмовой, по подозрению в пытках и разбое на Тернопольщине еще не свидетельствует, что они совершили преступление.