Подозреваемых в нападении на полицейских задержали в Одесской области: фото

Нападавшие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

В воскресенье, 21 апреля, двоих подозреваемых в вооруженном нападении на патрульных полицейских в Винницкой области задержали в Одесской области.

Об этом сообщают в Telegram-каналах и СМИ в соцсетях, публикуя фото предполагаемых убийц.

Эту информацию подтвердили в эфире национального телемарафона, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

На опубликованных кадрах видно, что задержание производили вооруженные бойцы спецподразделения. Рядом с одним из задержанных, которого положили лицом вниз на автотрассе, лежат два украинских паспорта.

Задержание подозреваемого в нападении на патрульных полицейских / Фото: Национальная полиция Украины

Задержание подозреваемого в нападении на патрульных полицейских / Фото: Национальная полиция Украины

Впоследствии глава Национальной полиции Украины Иван Выговский официально подтвердил, что нападавших на полицейских, скрывавшихся в Одесской области, задержали.

По его словам, операция по задержанию проводилась при силовой поддержке спецподразделения КОРД. На задержание злоумышленников был ориентирован весь личный состав полиции Винницкой области и соседних областей, а также была введена специально полицейская операция.

Нападавшие — двое военных, отец и сын, 52 и 26 лет, уроженцы Винницкой области.

В сообщении уточнили, что полицейский, погибший при исполнении обязанностей, защищая напарника, на которого напали первым, успел произвести выстрелы и ранить злоумышленников.

В Офисе Генпрокурора добавили, что ранее на территории Винницкой области было обнаружено транспортное средство, на котором перемещались разыскиваемые лица, а также боеприпасы, относящиеся к военному имуществу.

Ранее сообщалось, что в Винницкой области в ночь на 20 апреля, около 01:40, вблизи села Яланец Гайсинского района двое мужчин совершили нападение на патрульных полицейских. В результате стрельбы погиб 20-летний работник полиции Максим Зарецкий. Еще один полицейский, капитан Максим Шарапанский, получил ранения.

Правоохранителям удалось установить скрывшихся с места преступления лиц, причастных к нападению. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что подозреваемые – военнослужащие одной из бригад, но какой именно не сообщалось.

Обстоятельства происшествия и мотивы совершенного преступления устанавливаются.

По факту нападения следователи начато уголовное производство по ст. 348 Уголовного кодекса Украины – убийство или покушение на убийство работника правоохранительного органа в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Напомним, второй полицейский, капитан Максим Шарапанский, получивший ранения во время вооруженного нападения в Винницкой области, находится в больнице в состоянии средней тяжести, более близкой к легкому. Травмы незначительны. Огнестрельных ранений нет.

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