Подозреваемым в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента избрали меру пресечения

Мужчины 20 и 25 лет, ранее не судимые.

Двух подозреваемых в попытке поджога дома заместителя главы Офиса президента Игоря Жовквы арестовали на два месяца с альтернативой залога в сумме более 680 000 грн для каждого.

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

"Дарницкий районный суд в субботу, 23 октября, удовлетворил ходатайство прокурора Дарницкого окружной прокуратуры города Киева и арестовал на 2 месяца подозреваемых в попытке поджога дома заместителя председателя ОПГ ", — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемые — мужчины 20 и 25 лет, ранее не судимые. Их действия квалифицированы по ч.2 ст.194, ч.2 ст.296 УК Украины.

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"Сейчас досудебное расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства уголовного преступления и другие лица, которые к нему причастны", — сообщили в прокуратуре.

Напомним, что, по данным следствия, один из подозреваемых — житель Киева, получил через мессенджер Telegram заказ на поджог дома Жовква. За выполнение заказа, по его словам, пообещали заплатить $ 7000 США. Знакомому из Черкасской области за помощь пообещал отдать часть этой суммы.

"Приобретя необходимые для поджога легковоспламеняющиеся смеси — бензин и керосин, емкости и клейкие ленты, они приготовили 3 бутылки с "коктейлем Молотова" и в ночь на 22 октября прибыли к месту совершения преступления в Дарницком районе столицы", — сказано в сообщении.

Как отмечается, они нанесли краской на заборе дома оскорбительные надписи. После этого один из мужчин наблюдал за обстановкой, а другой поджег бутылку с "коктейлем Молотова" и бросил ее через забор во двор.

"При попытке поджечь вторую бутылку он был замечен посторонними лицами и пытался убежать, однако "по горячим следам" был задержан правоохранителями. Впоследствии задержали и его сообщника" ", — добавили в Генпрокуратуре.

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