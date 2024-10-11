Подозреваемый в дезертирстве Гнездилов сделал громкое заявление в суде

Военнослужащий Сергей Гнездилов, публично заявивший о самовольном уходе из воинской части, сделал заявление в Печерском райсуде Киева, где проходит заседание по его делу.

Об этом сообщают корреспонденты телеканала "КИЕВ24".

Он отметил, что, мол, не хочет, чтобы его возвращение в армию было трактовано как слабость

"Я за то, чтобы наконец-то в нашей стране была ответственность не только для военного, ушедшего в СЗЧ, но и для Верховного Главнокомандующего, который обещал это военным, а также для министра обороны", — сказал Сергей Гнездилов.

Гнездилов также добавил, что собирается пойти на голодовку, если это потребуется для достижения цели.

Отметим, что на днях стало известно о задержании бойца 56-й отдельной мотопехотной бригады Сергея Гнездилова. Его действия квалифицируют как дезертирство. Прокурор подготовил ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста без права внесения залога. Активисты пришли в зал Печерского суда поддержать Гнездилова.

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, кто такой Сергей Гнездилов и как Сеть отреагировала на его поступок.

Дезертирство или протест: задержание добровольца Гнездилова - подробности дела

Читайте также: