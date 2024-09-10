Подозреваемый в избиении военного в Смиле скрылся: его объявили в розыск

Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск.

Подозреваемый в избиении военнослужащего в Смиле Черкасской области скрылся от органов следствия, поэтому он объявлен в розыск.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Мужчине, избившему военнослужащего, сообщено о подозрении. Ему инкриминированы вымогательство и хулиганство (ч. 4 ст. 189, ч. 2 ст. 296 УК Украины).

"Поскольку подозреваемый скрывается от органов следствия, он объявлен в розыск. Прокуроры направили в суд ходатайство о задержании подозреваемого и доставлении в суд с целью избрания меры пресечения в виде содержания под стражей", – говорится в сообщении.

Напомним, что у Смила в Черкасской области разразился скандал из-за избиения военного. Находившийся на лечении после контузии военнослужащий Анатолий Гончаренко написал в соцсетях о конфликте с неизвестными лицами. Они создали аварийную ситуацию на дороге и грубо обращались с его родителями. Когда злоумышленник узнал в сообщении себя, вызвал военного на встречу, где угрожал ему, избил и заставил записать извинения.

По данным СМИ, избил ветерана местный житель Вадим Долотенко, дважды привлекавшийся к уголовной ответственности. Защитника Бахмута избили и заставили приносить извинения на камеру.

На инцидент отреагировал Министр внутренних дел Игорь Клименко. Он назвал событие позорным и заверил, что дело получит подобающую реакцию.

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Криминальный авторитет в Черкасской области избил военного и заставил его извиняться на камеру: видео

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