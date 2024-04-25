Подозреваемый в незаконных сделках министр Сольский подал заявление об отставке

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил, что министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский написал заявление об отставке.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

Стефанчук пообещал, что заявление Сольского Верховная Рада рассмотрит на одном из ближайших пленарных заседаний.

Бывшего председателя аграрного комитета Верховной Рады и действующего министра агрополитики Николая Сольского подозревают в незаконных сделках с землей на сумму в полмиллиарда гривен. По данным следствия, он завладел государственной землей на 291 млн грн и пытался присвоить землю еще на 190 млн грн.

Напомним, участники преступной схемы Сольского завладели 1250 земельными участками общей площадью 2493 га.

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