Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан: какие детали обнародовали силовики о резонансном деле

На месте убийства Парубия / © Getty Images

Реклама

1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера парламента и нынешнего депутата Андрея Парубия — им оказался 52-летний львовянин. Вероятного стрелка задержали в Хмельницкой области.

Впоследствии правоохранители на брифинге рассказали некоторые подробности дела Парубия.

Главные тезисы и заявления правоохранителей по убийству Андрея Парубия:

Правоохранители не исключают, что к убийству Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы. Над делом работают несколько следственных групп, отрабатывающих разные версии.

Прокуратура будет просить меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Подозреваемый — 52-летний львовянин. У него не было постоянного места работы, курьером службы доставки он не работал.

«Он со Львова. Местный житель, проживавший здесь, во Львове. И имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство», — заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов.

Правоохранители не исключают, что подозреваемый уехал в Хмельнитчину для дальнейшего бегства за границу.

Андрей Парубий не обращался в СБУ и Нацполицию о предоставлении ему государственной охраны.

Напомним, 30 августа в полдень на одной из улиц Львова неизвестный мужчина застрелил Андрея Парубия. Политик погиб на месте от полученных ранений. Нападающий скрылся, но вскоре был идентифицирован и задержан.

Реклама

Его схватили сотрудники полиции в Хмельницкой области. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подтвердил задержание, показал первое фото возможного убийцы Парубия, а также подтвердил «российский след». Силовики говорят, что расследование убийства было на личном контроле президента Владимира Зеленского.

Задержание уже прокомментировал Зеленский, написавший в соцсетях, что «есть первые показания подозреваемого».

«В настоящее время осуществляются дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», — отметил он.

Люди несут цветы на место убийства Парубия / © Getty Images

По данным главы Национальной полиции Ивана Выговского, «задержанный долго готовился, следил, планировал и наконец-то нажал на курок».

Реклама

«30 августа он замаскировался под курьера и открыл огонь в политика прямо посреди белого дня. Восемь выстрелов. Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался спрятать следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине», — сказал он.