Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия задержан: какие детали обнародовали силовики о резонансном деле
Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия готовился заранее. Следственно-оперативные группы отрабатывают все версии, в том числе вероятный российский след.
1 сентября правоохранители задержали подозреваемого в убийстве бывшего спикера парламента и нынешнего депутата Андрея Парубия — им оказался 52-летний львовянин. Вероятного стрелка задержали в Хмельницкой области.
Впоследствии правоохранители на брифинге рассказали некоторые подробности дела Парубия.
Главные тезисы и заявления правоохранителей по убийству Андрея Парубия:
Правоохранители не исключают, что к убийству Андрея Парубия могут быть причастны российские спецслужбы. Над делом работают несколько следственных групп, отрабатывающих разные версии.
Прокуратура будет просить меру пресечения для подозреваемого в виде содержания под стражей без права внесения залога.
Подозреваемый — 52-летний львовянин. У него не было постоянного места работы, курьером службы доставки он не работал.
«Он со Львова. Местный житель, проживавший здесь, во Львове. И имел определенные обстоятельства, при которых совершил это убийство», — заявил заместитель главы Нацполиции Андрей Небитов.
Правоохранители не исключают, что подозреваемый уехал в Хмельнитчину для дальнейшего бегства за границу.
Андрей Парубий не обращался в СБУ и Нацполицию о предоставлении ему государственной охраны.
Напомним, 30 августа в полдень на одной из улиц Львова неизвестный мужчина застрелил Андрея Парубия. Политик погиб на месте от полученных ранений. Нападающий скрылся, но вскоре был идентифицирован и задержан.
Его схватили сотрудники полиции в Хмельницкой области. Глава Национальной полиции Украины Иван Выговский подтвердил задержание, показал первое фото возможного убийцы Парубия, а также подтвердил «российский след». Силовики говорят, что расследование убийства было на личном контроле президента Владимира Зеленского.
Задержание уже прокомментировал Зеленский, написавший в соцсетях, что «есть первые показания подозреваемого».
«В настоящее время осуществляются дальнейшие неотложные следственные действия по установлению всех обстоятельств этого убийства», — отметил он.
По данным главы Национальной полиции Ивана Выговского, «задержанный долго готовился, следил, планировал и наконец-то нажал на курок».
«30 августа он замаскировался под курьера и открыл огонь в политика прямо посреди белого дня. Восемь выстрелов. Холоднокровная жестокость. Даже убедился, что жертва скончалась. А потом пытался спрятать следы — переоделся, избавился от оружия, пытался прятаться на Хмельнитчине», — сказал он.