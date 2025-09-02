Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия: кто он и зачем совершил преступление

Погибший политик Андрей Парубий

Через полтора дня после убийства народного депутата Андрея Парубия, подозреваемого задержали в Хмельницкой области.

В частности, правоохранители подчеркнули, что преступление было «тщательно подготовленным», а убийца замаскировался под курьера и произведя восемь выстрелов по своей жертве.

ТСН.ua собрал все известные детали о подозреваемом, его мотиве и обстоятельствах задержания.

Кем оказался подозреваемый

Вечером 31 августа стало известно, что предполагаемого убийцу Андрея Парубия задержали через полтора дня после преступления в Хмельнитчине.

«Преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега. Но через 24 часа после убийства правоохранители уже вышли на прямой след стрелка, а через 36 часов его задержали», — подчеркнул министр внутренних дел Игорь Клименко.

Глава Нацполиции Украины Иван Выговский раскрыл детали преступления и рассказал, что вероятный убийца во Франковском районе Львова замаскировался под курьера и выстрелил восемь раз по политике. Также правоохранитель отметил, что злоумышленник убедился в смерти своей жертвы, а затем пытался скрыть следы содеянного.

По словам руководителя Львовской областной прокуратуры Николая Мерета, он уехал в лес, где сжег свою одежду и попытался утопить велосипед.

Впоследствии выяснилось, что подозреваемым в убийстве народного депутата и бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия оказался 52-летний львовянин Михаил Викторович Сцельников. Он был дважды женат и на протяжении 19 лет занимался бизнесом.

В частности, в последние годы мужчина занимался ремонтом бытовой техники и проживал во Львове по улице Котляревского. В 2003 году он открыл собственный ФЛП, работавший почти два десятилетия и закрытый в 2022 году.

В автоматизированной системе исполнительных производств (АСВП) Министерства юстиции зафиксировано несколько открытых и завершенных производств по поводу вероятного убийцы, в частности по неуплате налогов.

В социальных сетях мужчина раньше называл себя «Александр Пушкин».

Российский след по делу об убийстве украинского политика

Задержанный по делу убийства Андрея Парубия во время допроса рассказал о своих связях с российскими представителями.

По данным «Радио Свобода», подозреваемый рассказал, что вышел на контакт с россиянами во время поисков своего сына-военнослужащего ВСУ, пропавшего без вести на Бахмутском направлении в 2023 году.

Из-за мониторинга российских соцсетей он начал общаться с представителями РФ, предоставившими ему неподтвержденную информацию о гибели сына.

Во время общения российские вроде бы представители оправдывали действия РФ в войне и обвиняли украинские власти.

Подозреваемый Михаил Сцельников / © ТСН

Подозреваемый, как отмечают источники, сообщил россиянам о своем местожительстве во Львове и рассказал об Андрее Парубии, который якобы видел неоднократно. После этого получил от российского куратора поручение убить политика.

Для исполнения преступления он получил оружие, приобрел снаряжение и следил за жертвой.

По сообщениям СМИ, россияне могли шантажировать подозреваемого информацией о местонахождении тела его сына. Следствие проверяет эту информацию.

Признание вины и мотив убийства

Во время судебного заседания Сцельников признал свою вину и заявил, что убил Парубия из личной мести украинским властям.

«Я бы убил Порошенко, если бы жил в Виннице. Парень просто был рядом. Будь Петя, то был бы Петя, если бы я жил в Виннице», — заявил подозреваемый.

Сцельников рассказал, что у него есть сын-военнослужащий, погибший в 2023 году под Бахмутом, и подозреваемый хочет, чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы он мог «уехать и найти тело своего сына».

Также он отметил, заявления из СМИ о том, что его шантажировали спецслужбы РФ о пропавшем без вести сыне на войне, — это неправда.

Сын стрелка служил в ВСУ и считается пропавшим без вести

Представитель 93-й ОМБр Ирина Рыбакова подтвердила информацию, что сын подозреваемого в убийстве Андрея Парубия воевал в рядах ВСУ. По словам пресс-офицерши, Михаил-Виктор Сцельников с позывным «Лемберг» воевал в разведке 3-го мехбата и погиб в мае 2023 года в Бахмуте.

Официальный статус Михаила-Виктора Сцельникова остается «пропавшим без вести» — об этом сообщила глава патронатной службы 93-й ОМБр Алина Карнаухова. Из-за отсутствия тела военнослужащий формально находится в списках пропавших с 20 мая 2023 года.

Михаил-Виктор Сцельников / © Слідство інфо

Первая жена Михаила Сцельникова обвиняет бывшего мужа не только в убийстве политика, но и в символическом убийстве их общего сына.

Как сообщает OBOZ.UA, женщина дала эмоциональный комментарий журналистам:

«Мы 27 лет не жили вместе, но то, что произошло… Он вторично убил своего ребенка. Он не только унес жизни Андрея Парубия — он своими руками уничтожил и своего сына».

По ее словам, поступок Сцельникова — повторная трагедия для их семьи.

Вероятному убийце Парубия избрали меру пресечения

Михаилу Сцельникову объявили подозрения по статьям умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 УКУ) и незаконному обращению с оружием (ч. 1 ст. 263 УКУ).

Суд избрал для него меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога на 60 суток.

Впоследствии Львовская областная прокуратура переквалифицировала дело. ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием) и ст. 112 (посягательство на жизнь народного депутата Украины, совершенное в связи с его государственной или общественной деятельностью) УК Украины.

Вероятному злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Ранее, ТСН.ua писал о том, что рассказали люди, пришедшие на похороны Андрея Парубия во Львове.

В частности, 1 сентября на Майдане Незалежности в Киеве состоялось символическое прощание с погибшим политиком.

