Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула задержан (фото)

Правоохранители нашли и оружие, из которого мог быть застрелен активист.

Полиция задержала подозреваемого в убийстве одесского активиста Демьяна Ганула.

Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

"Одесса: мужчина, подозреваемый в убийстве активиста, задержан. В квартире, где он скрывался, найдено оружие, с помощью которого вероятно было совершено преступление", — говорится в заявлении министра в Сети.

Клименко выразил благодарность всем, кто приложил усилия для установления и задержания предполагаемого стрелка. Он также указал, что позже появятся подробности от полиции.

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула/Фото: телеграм-каналы

Подозреваемый в убийстве Демьяна Ганула/Фото: телеграм-канал Алексея Гончаренко

Напомним, в центре Одессы 14 марта неизвестный мужчина застрелил Демьяна Ганула, полиция срочно начала расследование. Активист подозревал, что российские спецслужбы готовят покушение на него, поэтому раньше просил защиты у СБУ.