Подозреваемый в убийстве Фарион был на месте преступления "с вероятностью 99,99%" - адвокат

Появились новые доказательства по делу убийства Ирины Фарион. Они свидетельствуют о том, что подозреваемый Вячеслав Зинченко, несомненно, был на месте преступления.

Об этом рассказала адвокат дочери Фарион Наталья Романик в интервью "Українським новинам".

Она отметила, что 19 сентября Зинченко продлили меру пресечения в виде содержания под стражей без права на залог еще на 60 суток – до 17 ноября, это связано с заявлением новых доказательств по делу.

"О продлении срока содержания под стражей, то следствие заявило новые доказательства, в частности заключение одорологической экспертизы, экспертизы запаховых следов, согласно результатам которой, Зинченко был на месте преступления с вероятностью 99,99%. Это доказательство противоречит заявлениям подозреваемого, что он не бывал на месте преступления и в совокупности с другими доказательствами творит цельную картину", — рассказала Наталья Романик.

Адвокат дочери Фарион объяснила, что одорологическая экспертиза – это один из видов биологического исследования – исследование запаховых следов.

"Он схож с другим видом экспертизы — исследованием следов папиллярных линий (пальчиков), поскольку запаховые следы человека неповторимы, как папиллярные узоры, как ДНК. Предотвращая попытки хейтеров-ботов обесценить это доказательство в глазах общества, скажу — это полноценная криминалистическая экспертиза, суть которой есть в заборе, консервировании и лабораторной идентификации индивидуальных запахов специалистами, в специальных условиях, с помощью специальных собак-детекторов", — отметила адвокат.

Она также добавила, что в интересах стороны потерпевшей есть неразглашение сведений досудебного расследования. Поэтому от дочери Фарион Софии журналисты не получат больше информации, чем считают необходимым обнародовать сторона обвинения, без ущерба для следствия.

Напомним, ранее суд продлил досудебное расследование по делу об убийстве Фарион на шесть месяцев – до 26 января 2025 года.

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