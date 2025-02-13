Подозреваемый в убийстве Фарион сделал новые заявления: что решил суд

Прокурор и адвокаты получили задачу дополнительно исследовать доказательства, а также допросить потерпевших и свидетелей.

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирина Фарион — Вячеслав Зинченко на суде заявил, что не признает своей вины. Суд объявил перерыв до 26 февраля.

Об этом стало известно с судебного заседания 13 февраля.

На вопрос судьи, признает ли Зинченко свою вину в убийстве Фарион, тот кратко ответил: "Нет, не признаю".

Подозреваемый также заявил, что отказывается давать показания на этом этапе расследования, но в дальнейшем будет свидетельствовать в суде.

"На данном этапе расследования от дальнейших показаний отказываюсь", – сказал фигурант.

Прокурор и адвокаты получили задачу дополнительно исследовать доказательства, а также допросить потерпевших и свидетелей. Суд объявил перерыв до 26 февраля.

Напомним, в декабре 2024 года подозреваемому в убийстве Фарион была изменена квалификация преступления, и теперь Зинченко грозит пожизненное заключение.

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