Подозреваемый в убийстве Фарион сделал важное заявление – о чем он предупредил своего адвоката

По словам адвоката, подозреваемый по делу сказал это на случай, если с ним "что-нибудь произойдет" в изоляторе временного содержания.

Подозреваемый в убийстве языковеда Ирины Фарион 18-летний Вячеслав Зинченко предупредил своего адвоката Игоря Сулиму, что не будет совершать самоубийство.

Об этом защитник Зинченко рассказал в интервью "Украинским новостям".

Как сказал адвокат, Зинченко не жалуется на условия в изоляторе временного содержания, куда его перевели из СИЗО. Парень многое читает. Книги берёт в местной библиотеке и просит передать от родителей.

Как утверждает адвокат, в камеру Зинченко подселяют людей, чтобы те вроде бы у него что-то расспросили. В то же время, об угрозах парень ему не рассказывал, однако предупреждал, что не будет совершать самоубийства.

"Если со мной что-нибудь произойдет, то имейте в виду, я этого не делал”, — рассказал о записке Зинченко его адвокат.

Также защитник сообщил, что подозреваемого ограничивали в определенных продуктах, но "вопросы быстро решались", поэтому он не голодает.

Напомним, в конце августа подозреваемого в убийстве языковеда и эксдепутата Ирины Фарион Вячеслава Зинченко перевезли в другой изолятор. По данным следствия и суда, отсутствуют какие-либо непосредственные угрозы жизни и здоровью подозреваемого.

Ранее у Зинченко прошел обыск. У него изъяли немало личных вещей. Среди изъятого имущества две пары кроссовок, ноутбук и телефон.

26 июля суд избрал меру пресечения подозреваемому жителю Днепра Вячеславу Зинченко. Он в течение двух месяцев находится в заключении в следственном изоляторе во время проведения досудебного следствия.

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