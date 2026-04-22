Подозреваемый в убийстве Фарион во время суда потерял сознание

Судебное заседание пришлось прервать, к подсудимому вызвали бригаду медиков скорой помощи.

Богдан Скаврон
Вячеслав Зинченко на суде

Вячеслав Зинченко на суде / © Суспільне

Во время судебного заседания по делу об убийстве Ирины Фарион обвиняемый Вячеслав Зинченко потерял сознание.

Об этом сообщают присутствующие в зале судебных заседаний журналисты.

Сегодня процесс перешел в завершающую стадию — судебных дебатов.

Однако, судебное заседание пришлось прервать, когда подсудимый Вячеслав Зинченко потерял сознание. Ранее он заявлял, что шестой день голодает, протестуя против «несправедливого суда».

В зал судебных заседаний вызвали бригаду медиков скорой помощи. Присутствующих попросили покинуть помещение.

Напомним, ранее в этот же день Вячеслав Зинченко пытался совершить самоубийство во время судебного заседания, повесившись на футболке. На суде он также заявил, что непричастен к убийству Ирины Фарион.

Убийство Ирины Фарион — что известно

Языковед и общественный деятель Ирина Фарион была убита 19 июля 2024 года. Около 19:30 во Львове на улице Масарика неизвестный мужчина выстрелил в нее. Ученая была госпитализирована с огнестрельным ранением головы и умерла в больнице.

Вскоре в городе Днепре задержали подозреваемого в совершении убийства бывшего нардепа Ирины Фарион. Над раскрытием преступления работали сотни специалистов из разных правоохранительных структур.

Во время досудебного расследования проверялась версия о причастности к убийству российских неонацистов, однако единственным обвиняемым остался 18-летний Вячеслав Зинченко.

