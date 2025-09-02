Подозреваемый в убийстве Парубия признался, почему пошел на преступление

Подозреваемый в убийстве Андрея Парубия.

Подозреваемый в убийстве бывшего спикера Верховной Рады Андрея Парубия сделал первое заявление о том, почему пошел на это преступление.

Об этом он заявил перед началом судебного заседания, где ему избирают меру пресечения, во время общения с журналистами, сообщает ТСН.ua.

"Это моя личная месть украинским властям. Да, я признаю. Я его убил", - подчеркнул он.

На вопрос, почему жертвой стал именно Парубий, он ответил, что этот политик "был рядом". По его словам, если бы он жил не во Львове, то якобы жертвой мог быть кто-то другой.

"Если бы я жил в Виннице, это был бы Петя", - добавил он.

По словам подозреваемого, он хочет, чтобы его обменяли на военнопленных, чтобы он мог уехать и найти тело своего сына". Зато заявления в СМИ о том, что его шантажировали спецслужбы РФ о пропавшем без вести сыне на войне, - это не правда.

Напомним, днем 30 августа во Львове был застрелен Андрей Парубий. Смертельная стрельба произошла во Франковском районе города. Политик погиб на месте трагедии еще до приезда медиков. По нему было произведено восемь выстрелов.

Нападающий после убийства скрылся. Полиция объявила план перехвата Сирена. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Убийство Парубия было заказное и "тщательно подготовленное".

Ночью против 1 сентября глава МВД Игорь Клименко заявил, что в Хмельницкой области задержали вероятного убийцу Андрея Парубия это - 52-летний львовянин. Действия фигуранта дела квалифицированы по двум статьям — преднамеренное убийство и незаконное обращение с оружием.