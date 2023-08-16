Подозреваемый в убийстве военного-добровольца был освобожден из-под стражи

Голосеевский районный суд города Киева принял решение о мере пресечения трем обвиняемым по делу об умышленном убийстве 34-летнего военнослужащего Алексея Щербины, совершенном по хулиганским мотивам. Для двух фигурантов суд определил альтернативу в виде залога в размере 805 200 грн для каждого.

Об этом сообщили в прокуратуре города Киева.

Сторона обвинения напомнила, что во время досудебного следствия и судебного разбирательства этого дела последовательно придерживалась позиции по применению ко всем фигурантам меры пресечения в виде содержания под стражей без определения залога.

“Учитывая, что преступление было совершено с применением насилия, суд имел право не определять альтернативу в виде залога двум обвиняемым по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия, группой лиц). В этой связи, данное решение суда прокуратурой будет обжаловано в апелляционной инстанции”, — говорится в сообщении.

Представитель Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии hromadske сообщила, что один из фигурантов уже внес залог. Источник издания в правоохранительных органах отметил, что речь идет о Леониде Игнатенко.

Что известно об убийстве Алексея Щербины

21 октября 2022 года в Киеве водитель Lexus застрелил военного-добровольца во время конфликта из-за неправильной парковки. Находившийся за рулем мужчина и двое его пассажиров избили Алексея Щербину, после чего водитель произвел выстрел из карабина в его сторону.

Полиция и медики приехали, когда он был еще жив, но спасти военного не удалось.

Во время судебного заседания стали известные личности нападавших — это были Вячеслав Вильцанюк, Игорь Котырло и Леонид Игнатенко. Обвинение в убийстве получил только Вильценюк. Его приспешников обвиняют в хулиганстве.

У убитого осталась невеста, с которой они должны были пожениться, и дочь, родившаяся в прошлом году.

Напомним, 22 октября 2022 года суд избрал меру пресечения участникам дорожного конфликта, в результате которого был убит военнослужащий Алексей Щербина.

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