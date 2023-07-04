Подозреваемый во взяточничестве глава Тернопольского облсовета вернулся на работу

Председатель Тернопольского областного совета Михаил Головко, подозреваемый в получении взятки, заявил, что вышел на работу и снова выполняет свои обязанности.

Об этом он сказал в комментарии "Суспильному".

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"Тернопольский областной совет работает, все выполняют возложенные на них обязанности и задачи, полноценно рабочий режим у нас продолжается. С сегодняшнего дня на работе", – говорит Головко.

Он пояснил, что вернулся на свое рабочее место в соответствии с решением суда, поскольку является подозреваемым, а не подсудным.

Обвинение в получении взятки Головко назвал "маразмом, абсурдом и провокацией".

"Областной совет уже почти 2 года не имеет никакого отношения к бюджету. Мы не выделяем ни копейки. Мы на это никак не влияем. Взятка, так называемая, неправомерная ли выгода это в том виде, если человек дает какие-то услуги и за это ему как-то рассчитываются или благодарят. С нашей стороны не было никаких действий. Поэтому это ничто иное, как просто коварная, циничная провокация", – уверяет глава Тернопольского облсовета.

На вопрос, с какими же деньгами его задержали, Головко ответил, что идет следствие, поэтому он ничего комментировать не будет.

Также он напомнил, что перед задержанием получал угрозы со стороны сторонников УПЦ Московского патриархата. Ранее Головко выступал за запрет деятельности УПЦ МП в Украине и передачи Почаевской лавры от УПЦ МП в собственность громады.

Напомним, что 28 июня суд избрал меру пресечения главе Тернопольского областного совета Михаилу Головко. Головко взяли под стражу на 60 суток с правом внесения залога.

В получении неправомерной выгоды в больших размерах подозреваются также двое заместителей начальника Тернопольской ОВА – Игорь Демьянчук и Игорь Гайдук. Демьянчуку также избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

По информации следствия, они требовали в качестве взятки почти 1,8 млн грн у владельца предприятия.

29 июня глава Тернопольского областного совета вышел на свободу после внесения залога в размере 800 тыс. грн.

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