Подозревают бешенство: в Житомирской области умерла 25-летняя женщина

Предварительно врачи установили диагноз – подозрение на бешенство, но окончательное заключение после получения результата лабораторного анализа.

Об этом "Суспільне" рассказал главный врач Бердичевской центральной городской больницы Анатолий Сова.

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По словам Анатолия Совы, 18 августа после обеда машиной скорой помощи женщину доставили в инфекционное отделение больницы с подозрением на коронавирус – у пациентки была высокая температура. Женщина находилась под наблюдением, и после того, как через несколько часов у нее начались другие клинические проявления, ее перевели в реанимационное отделение.

"У пациентки появились клинические признаки – акрофобия, то есть женщина боялась любого потока воздуха, значительное слюноотделение, водобоязнь. То есть это классические клинические признаки, но официальный диагноз будет после того, как мы сделаем вскрытие и материалы передадим на вирусологическую лабораторию Житомиру", – сказал Анатолий Сова.

Главный врач рассказал, что по словам мужчины умершей, еще в июне во время отдыха на водоеме женщину за руку укусила собака. За медицинской помощью она не обращалась. Первые проявления болезни посредством высокой температуры появились 17 августа.

Результаты анализа, по которому будет окончательно установлен диагноз, ориентировочно будут в понедельник.

Об умершей женщине известно, что она проживала с мужем и двумя детьми в одном из домов на территории дачного массива Бердичевского района. Семья переехала в Житомирскую область после начала полномасштабных военных действий из южных районов Украины.

Напоминаем, что лекарства против бешенства не существует, у болезни 100% летальность, единственный шанс предупредить болезнь после укуса инфицированного животного – экстренно вакцинироваться и ввести иммуноглобулин против бешенства.

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