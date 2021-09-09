Подозревают отравление: в Хмельницком заболели 30 школьников, 10 из них госпитализировали

Подозревают отравление: в Хмельницком заболели 30 школьников, 10 из них госпитализировали

Возраст детей, которые заболели, 6-7 лет.

В Хмельницком заболели 30 детей из учебно-воспитательного объединения №1. 10 из них попали в инфекционную больницу, остальные школьники — лечатся амбулаторно после вспышки неизвестной инфекции в учреждении.

Об этом сегодня, 9 сентября, во время брифинга сообщили в Хмельницком городском совете, пишет местное издание "Е".

"Пока еще не установлены источники заболевания. Нет уверенности, но есть подозрение, что инфекция распространилась именно с пищеблока. Ожидаем лабораторных результатов", — сказал заместитель мэра города Михаил Кривак.

Как рассказала главный врач Хмельницкой инфекционной больницы Оксана Поддубная, в больницу уже поступило десять детей. Первые пациенты обратились в медучреждение 7 сентября. Все дети поступали с симптомами пищевой токсикоинфекции.

По ее словам, в настоящее время состояние детей удовлетворительное. Возраст школьников — 6-7 лет. Часть детей уже обследовали на ротавирусную инфекциею. Результаты пока отрицательные.

Причинами такого массового заболевания может быть как заражение, связанное с питанием, так и вирусные инфекции, которые вызывают кишечные расстройства, говорит врач. Последние, добавляет она, пока как раз доминируют. На все эти инфекции детей еще обследуют.

Предварительно детям поставили диагноз "Пищевая токсикоинфекция, острый гастроэнтероколит неясной этиологии", впрочем и он пока под вопросом. У одного ребенка обнаружили COVID-19.

Отныне учеников начальной школы перевели на дистанционное обучение, пока не устранят причин заболевания.

Специалисты Госпродпотребслужбы уже взяли необходимые анализы у работников начальной школы, работа которых связана с приготовлением и раздачей пищи. Также на экспертизу направили образцы пищи и смывов.

К слову, в заведении обучается около тысячи детей — дошкольников и учеников начальной школы.

В полиции Хмельницкой области открыли уголовное производство из-за вероятного отравления детей.

Напомним, почти две сотни детей отравились в одной из столичных гимназий.

Новости Украины: почти 200 детей в одной из столичных гимназий слегли с симптомами отравления

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