Подозревают поджог: в Хмельницкой области нашли труп мужчины после пожара в его доме

Точную причину возгорания устанавливают правоохранители.
В селе Оринин Каменец-Подольского района Хмельницкой области во время пожара в жилом доме погиб 60-летний мужчина. Вероятной причиной возгорания есть поджог.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.
Пожар ликвидировали местные жители до приезда чрезвычайников. На месте пожара обнаружили погибшего 60-летнего мужчину.
Точную причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, жительница Черкасской области сгорела заживо в собственном доме из-за печного отопления.