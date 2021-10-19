Подозревают поджог: в Хмельницкой области нашли труп мужчины после пожара в его доме

Подозревают поджог: в Хмельницкой области нашли труп мужчины после пожара в его доме

Точную причину возгорания устанавливают правоохранители.

В селе Оринин Каменец-Подольского района Хмельницкой области во время пожара в жилом доме погиб 60-летний мужчина. Вероятной причиной возгорания есть поджог.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС в Хмельницкой области.

Пожар ликвидировали местные жители до приезда чрезвычайников. На месте пожара обнаружили погибшего 60-летнего мужчину.

Точную причину возгорания устанавливают правоохранители.

Напомним, жительница Черкасской области сгорела заживо в собственном доме из-за печного отопления.

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