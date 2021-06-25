Подозревают в похищении и пытках: экс-министр Рудьковский взят под стражу без права денежного залога

Подозревают в похищении и пытках: экс-министр Рудьковский взят под стражу без права денежного залога

Подозреваемый был взят под стражу в зале суда.

Николая Рудьковского арестованы. Бывший министр транспорта и связи Украины взяли под стражу прямо в зале Киевского апелляционного суда денежного залога.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.19:30 24 июня.

Отмечается, что Рудьковского подозревают в похищении и пытках руководителя компании "Нефтегаздобыча" Олега Семинского.

В Киевском апелляционном суде сообщили, что 24 июня 2021 года коллегия судей рассмотрела и приняла апелляционные жалобы, поданные прокурором и стороной защиты об изменении меры пресечения с домашнего ареста на содержание под стражей.

"По результатам апелляционного рассмотрения апелляционную жалобу стороны защиты удовлетворено частично. Апелляционную жалобу прокурора удовлетворено. Постановление Печерского районного суда города Киева от 24 мая 2021 года отменено и принято новое, которым ходатайство следователя СБ Украины о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого, гражданина Р. удовлетворено", — говорится в сообщении.

За решеткой Рудьковский будет находиться как минимум до 22 июля 2021 года.

Напомним, подозревают Рудьковского в похищении его бывшего бизнес-партнера, а сейчас нардепа от партии "Слуга народа" Олега Семинского. По данным следствия, похищение произошло в 2012 году, потерпевшего удерживали незаконно около трех лет и требовали выплатить долг — 200 миллионов долларов.

Новости Украины: Николай Рудьковский взят под стражу без права денежного залога

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