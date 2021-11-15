Подозреваются в международном мошенничестве: Украина передала Германии вещдоки в виде двух элитных авто

Подозреваются в международном мошенничестве: Украина передала Германии вещдоки в виде двух элитных авто

Стоимость автомобилей – более одного млн евро.

Правоохранители Украины передали в Германию два элитных автомобиля стоимостью более одного млн евро. Их владельцы – участники преступной группировки.

Об этом на своей странице в соцсети написала генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Киевская таможенная служба определила, что один из автомобилей ввез в нашу страну гражданин Израиля. Здесь он находился в режиме временного ввоза сроком до одного года — этот период закончился еще в феврале 2020 года.

Когда срок истек, владелец авто не стал продлевать его. Чем привлек внимание стражей порядка.

Впоследствии автомобиль Lamborghini Aventador, а также Rolls Royce Phantom в рамках расследования о масштабной мошеннической схеме отправили из международного пункта пропуска "Борисполь-Аэропорт" в Германию.

“Расследованием установлено, что это преступление организовано гражданами Украины, а фактически было совершено в Германии, Болгарии, Сербии и других европейских странах. Большинство участников преступной организации разоблачены и задержаны на территориях иностранных государств и в Украине. Компетентными органами ФРГ установлено, что Lamborghini Aventador SJV стоимостью 621 тысяча евро и Rolls Royce Phantom стоимостью 451 тысяча евро являются доказательствами того, что они приобретены за счет средств, полученных в результате мошеннических действий”, — подчеркнула Ирина Венедиктова.

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