Подписал фейковые документы: на Днепропетровщине чиновник заработал на аппаратах ИВЛ почти миллион гривен

Подписал фейковые документы: на Днепропетровщине чиновник заработал на аппаратах ИВЛ почти миллион гривен

В бумагах речь шла о ремонтных работах и комплектующих деталях для аппаратов ИВЛ.

В Днепропетровской области под суд отправили чиновника, заработавшего на аппаратах ИВЛ почти миллион гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В ходе следствия правоохранители установили, что мужчина не проверил данные и подписал документы, в которых была указана фейковая информация. В самих же бумагах речь шла о ремонтных работах и комплектующих деталях для аппаратов ИВЛ. Таким образом подрядчик заработал более 700 тысяч гривен.

"Криворожской северной окружной прокуратурой за служебную халатность направлен в суд обвинительный акт в отношении чиновника коммунального некоммерческого предприятия "Криворожская городская больница № 16" Криворожского городского совета", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

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