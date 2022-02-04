Подписал фейковые документы: на Днепропетровщине чиновник заработал на аппаратах ИВЛ почти миллион гривен

В бумагах речь шла о ремонтных работах и комплектующих деталях для аппаратов ИВЛ.
В Днепропетровской области под суд отправили чиновника, заработавшего на аппаратах ИВЛ почти миллион гривен.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
В ходе следствия правоохранители установили, что мужчина не проверил данные и подписал документы, в которых была указана фейковая информация. В самих же бумагах речь шла о ремонтных работах и комплектующих деталях для аппаратов ИВЛ. Таким образом подрядчик заработал более 700 тысяч гривен.
"Криворожской северной окружной прокуратурой за служебную халатность направлен в суд обвинительный акт в отношении чиновника коммунального некоммерческого предприятия "Криворожская городская больница № 16" Криворожского городского совета", — подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.
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