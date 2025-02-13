Подписал ли Зеленский финансовое соглашение о редкоземельных полезных ископаемых: CNN дала ответ

Президент Украины Владимир Зеленский не подписал финансовое соглашение о редкоземельных полезных ископаемых, которое ему предлагал министр финансов США Скотт Бессент.

Об этом сообщает CNN.

Министр финансов США Скотт Бессент 12 февраля привез в Украину черновик соглашения о доступе к украинским полезным ископаемым на 500 млрд долларов в обмен на помощь Вашингтона.

Президент Зеленский отметил, что украинская сторона хочет изучить детали документа как можно быстрее.

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"Сделаем все чтобы изучить все детали документа, сделаем все для того, чтобы успеть до Мюнхенской конференции безопасности, потому что не хочется терять время. Сделаю все, чтобы команда чиновников сейчас поработала ближайшие два дня и у нас была возможность зафиксировать какие-то договоренности соответствующие в Мюнхене", — отметил он.

Напомним, Трамп предложил Украине соглашение: предоставление государству дальнейшей военной и экономической помощи в обмен на доступ США к редкоземельным ресурсам. Близкий к Зеленскому источник Financial Times сообщил, что слова Трампа "кажутся согласованными с "Планом победы", который ему представили осенью.