Подписала документы исчезающими чернилами: в Запорожье суд оправдал женщину, которая жульничала при разводе

Подписала документы исчезающими чернилами: в Запорожье суд оправдал женщину, которая жульничала при разводе

Женщина написала от руки расписку, что не имеет претензий к мужу по поводу раздела имущества.

В Запорожье Орджоникидзевский районный суд оправдал женщину, которую подозревали в мошенничестве при распределении супружеского имущества. Женщина пошла на хитрость и подписала документы ручкой с чернилами, которые исчезают.

Об этом говорится в приговоре суда.

Согласно материалам дела, супруги в 2014 году решили расторгнуть брак. Они договорились поделить имущество — жена получала половину квартиры стоимостью 147 тысяч гривен и 40 тысяч долларов. Женщина в присутствии нотариуса от руки написала расписку, что получила вышеуказанное и не имеет материальных претензий к мужу во время развода.

Через некоторое время мужчина обнаружил, что текст расписки, плохо читается, а затем он и вообще исчез.

Жена вообще начала отрицать, что что-то подписывала и получала деньги. Обманутый мужчина обратился в полицию. Правоохранители открыли уголовное производство по статье "мошенничество" и передали обвинительный акт в суд.

Сторона обвинения предоставила в суде доказательства экспертизы указанной расписки, что женщина не имеет претензий к мужу и получила указанную сумму денег. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что текст писала обвиняемая, а вот относительно подписи под этим текстом эксперт отметил, что он "вероятно принадлежит обвиняемой".

"Согласно требованиям ч.3ст. 373 УПК Украины, обвинительный приговор не может основываться на предположениях и постановляется лишь при условии доведения в ходе судебного разбирательства виновности лица в совершении уголовного преступления. Таким образом, предоставляя оценку этому доказательства, суд исходит из дизпозиции, закрепленной в ст. 6 и в ст. 62 Конституции Украины, а именно из принципа презумпции невиновности, когда все сомнения относительно доказанности вины обвиняемого суд толкует в ее пользу. Суд считает недоказанным обвинение лица в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4ст.190 УК Украины, а именно в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах", — говорится в решении суда.

В итоге суд жену оправдал. Поэтому имущество супруги будут делить снова и уже через суд.

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