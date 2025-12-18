Подпишет ли Путин мирный план: эксперт объяснил

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Достоверность того, что Россия пойдет на подписание мирного соглашения, которое бы реально гарантировало безопасность Украины и соответствовало международному праву, остается крайне низкой.

Такое мнение высказал дипломат, директор Киевского форума безопасности Даниил Лубкивский в интервью «Радио Свобода».

Иллюзия переговоров и «взбалмошность» Кремля

Эксперт призвал украинское общество и международных партнеров избавиться от иллюзий по поводу нынешнего переговорного процесса. По его словам, хотя дипломатические усилия надеются, расстановка сил свидетельствует о нежелании Москвы идти на компромиссы.

Реклама

«И очевидно, что Россия будет делать все для того, чтобы не допустить проигрышных для себя позиций. Путин, как мы видим из его риторики, действует взбалмошно. И он считает, что у России достаточно запаса и сил, и экономического потенциала для того, чтобы продолжать эту войну. Таким образом, вероятность того, что те договоренности и идеи, которые были достигнуты в Берлине, станут приемлемыми для Путина, низка», — подчеркнул Лубкивский.

Психологическое оружие Кремля: миф о «непобедимой России»

Отдельное внимание Лубкивский обратил на скрытый трек войны — масштабную психологическую операцию Кремля. Ее цель убедить мир, что агрессора невозможно остановить, а значит, Украина якобы должна идти на уступки.

«Происходит еще один очень важный, принципиально важный трек, который мы не замечаем, потому что он такой незаметный, как будто это какой-то воздух, который вокруг нас существует. Это трек психологических операций, совершаемых Кремлем. Кремль навязывает и украинцам, и европейцам, и американцам всему миру. Две простые вещи. Это две стороны одной и той же медали. Первое, что Россия непобедима. И вторая сторона, что Россию невозможно остановить», — объяснил дипломат.

Даниил Лубкивский отметил, что ответственность за возможный срыв мирных планов полностью лежит на агрессоре. Он подчеркнул, что если соглашение, которое бы соответствовало международному праву, не будет подписано, это не будет виной украинской стороны или переговорщиков.

Реклама

«Это трудно признавать, но риск того, что Россия сделает все, чтобы не пойти на мир, высок. И это не вина Украины или нашей переговорной команды. Это вина России», — подытожил Даниил Лубкивский.

Напомним, президент России Владимир Путин вновь заявил о готовности расширить контроль над украинскими территориями, если переговоры о прекращении войны при посредничестве США не состоятся.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что агрессивная риторика Владимира Путина не нова, однако способность России воевать дальше напрямую зависит от давления Запада.