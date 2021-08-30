Подплыл и начал трогать за интимные места: в Харькове под суд отправили мужчину, который цеплялся на пляже к 8-летнему ребенку

Ему грозит до восьми лет тюрьмы.
В Харькове под суд отправили мужчину, который приставал на пляже к 8-летней девочке. Ему грозит до 8 лет тюрьмы.
Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
30 августа мужчине сообщили о подозрении в совершении преступления. Гражданин, отдыхая на Петренковском водохранилище, подплыл к 8-летней девочке, которая играла в воде на берегу. После чего начал касаться ее интимных мест.
Впоследствии родители девушки "выловили" мужчину и передали его правоохранителям.
"Немышлянская окружная прокуратура Харькова утвердила и направила в Фрунзенский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины по факту совершения развратных действий в отношении малолетнего лица — ч. 2 ст. 156 УК Украины", — рассказали в пресс-службе прокуратуры области.
Если в суде будет доказана вина подозреваемого, за решетку он отправится на срок до восьми лет.