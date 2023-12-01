Подпольные рейсы: в Запорожье наладили автобусное сообщение с Россией (фото)

Маршрут в РФ проходил через несколько европейских стран.

В Запорожье организовали канал незаконных пассажирских перевозок в Россию и временно оккупированные регионы Украины и в обратном направлении. Среди клиентов подпольных рейсов были коллаборанты, пытавшиеся уехать в РФ, чтобы избежать правосудия.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

"Нелегальные поездки за пределы Украины совершали двумя автобусами под видом коммерческой деятельности местного автотранспортного предприятия. Установлено, что маршрут в сторону России проходил через несколько европейских стран”, — говорится в сообщении.

Как установлено следствием, для беспрепятственного передвижения по территории страны-агрессора фигуранты платили в бюджет РФ налоги и сборы.

Конечным пунктом назначения нелегальных перевозок были временно оккупированные районы на востоке и юге Украины, в которые автобусы заезжали с территории России. Стоимость билета на такой рейс составила 350 долларов США в одну сторону.

Для проезда по временно захваченным территориям государства злоумышленники сотрудничали с представителями местных оккупационных администраций.

Фигуранты получали от российских захватчиков "заказ" на скрытый вывоз их приспешников с подконтрольной Украине территории. В частности, таким нелегальным трафиком хотела воспользоваться жительница временно оккупированной части Запорожья, которая способствовала в проведении псевдовыборов в местное "законодательное собрание РФ".

“Злоумышленница выехала в Винницкую область, чтобы спрятать у родственников деньги, которые получила от захватчиков за проведение фейкового плебисцита. После этого она собиралась заказать "билет в обратном направлении" через фигурантов-перевозчиков. Впрочем, сотрудники СБУ своевременно уличили коллаборантку и задержали ее”, — сообщили в спецслужбе.

Как установило следствие, нелегальные перевозки организовал житель Запорожья, ранее отбывавший наказание за разбой. Ежемесячно дельцы зарабатывали до 1 млн грн.

Трем фигурантам дела поставлено в известность о подозрении по чч. 2, 3 ст. 332 УК.

Напомним, сотрудники СБУ ликвидировали еще четыре схемы уклонения от мобилизации, действовавшие в разных регионах Украины.

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