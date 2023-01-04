Подпольный бордель разоблачили на Сумщине: какую схему придумали злоумышленники (фото)

Там за деньги оказывали услуги сексуального характера.

На Сумщине организовали место разврата под видом массажного салона. Деятельность борделя приостановили полицейские.

Об этом сообщила полиция Сумской области.

Деятельность дома разврата, замаскированного под видом массажного салона, задокументировали правоохранители. Они установили, что так называемый "массажный салон" содержался с целью сводничества для предоставления услуг сексуального характера за денежное вознаграждение.

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Во время проведения обысков по местам проживания фигурантов производства и в помещении салона правоохранители изъяли мобильные телефоны, ноутбук, компьютерную технику, 13 тысяч гривен, 700 евро и средства гигиены.

По этому факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 303 Уголовного кодекса Украины "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией". Решается вопрос по поводу сообщения о подозрении фигурантам производства.

Следствие продолжается.

Напомним, полиция Киевщины разоблачила организатора публичного дома: на работу вербовали девушек, которые в результате оказались в сложной ситуации.

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