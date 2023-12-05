Подпольный цех в имении Януковича: БЭБ показало, что производится в стенах "Межигорья" (фото, видео)

Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления, упаковочных средств составляет ориентировочно 200 тонн.

Детективы БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших изготовление и распространение поддельной пищевой продукции под видом известных украинских и международных торговых марок. Производство фальсификата осуществлялось на территории Киева и Киевской области, в частности в парке Межигорье.

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Для массового производства и фасовки сладостей, кофе, бакалейных товаров (специй, кофейных и какао изделий, вермишели быстрого приготовления), вафель, жевательной резинки и другой фальсифицированной продукции использовали специальное оборудование.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Сотрудники БЭБ провели обыски на складах в Киеве и области, в помещениях на территории Межигорья и обнаружили линии автоматической фасовки и маркировки, фасовочные емкости с логотипами известных торговых марок, большие объемы сырья, из которого производилась контрафактная продукция, продукция без документального подтверждения и т.п.

По результатам обысков детективы БЭБ изъяли 5 автоматических линий, 20 станков для упаковки и нанесения логотипов, 6 линий для упаковки продукции.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Вес изъятой контрафактной продукции, сырья для ее изготовления, упаковочных средств составляет ориентировочно 200 тонн.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Кроме того, установлено, что подпольное производство в Межигорье использовало мощности, в частности, электроэнергию Национального парка.

Фото: Бюро экономической безопасности Украины

Досудебное расследование по ч. 3 ст. 229 УК продолжается. Устанавливается полный круг лиц, причастных к незаконному производству и месту продажи фальсифицированной продукции. Подсчитываются ежемесячный оборот подпольного производства продукции и сумма нанесенного государству ущерба.

Процессуальное руководство осуществляют прокуроры Офиса Генерального прокурора.

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