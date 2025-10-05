Подразделение, которое атаковало дронами Кремль, расформировывают: в ситуацию вмешался Мадьяр

Атака дрона на Кремль в мае 2023 года

Руководитель подразделения ДК 8 в составе Госпогранслужбы Юрий Касьянов заявил о безосновательном расформировании этой боевой единицы, которая наносила удары беспилотниками вглубь российской территории. Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди откликнулся на его призыв сохранить специалистов и не распылять людей с опытом и соответствующей квалификацией.

В воскресенье, 5 октября, в своей заметке в соцсети Facebook Касьянов заявил о своем намерении выйти с протестом на Майдан, чтобы привлечь внимание к ситуации президента Зеленского.

«Нам надо сохранить эффективное подразделение, которое стало жертвой генеральского слабоумия и „политической“ целесообразности. Мы не бунтуем, не митингуем, не выдвигаем политических требований. Мы хотим только одного — воевать в составе подразделения», — говорится в заметке.

Юрий Касьянов сообщил, что бойцы его подразделения бомбили аэродромы — Курск, Шайковка, Дягилево, Сеща и другие.

«Мы уничтожали системы ПВО С-300, склады ГСМ и боеприпасов, энергетические объекты. На несколько месяцев останавливали важнейший российский оборонный завод „Кремний-Эл“. Мы единственные, кто долетал до центра Москвы за последний год. В ходе нашей операции россияне сбили свой же вертолет Ми-28 под Москвой весной этого года. В конце концов, именно мы нанесли удар по московскому Кремлю в ночь со 2 на 3 мая 2023 года, там где самая сильная ПВО в мире», — перечислил достижения подразделения ДК 8 Юрий Касьянов.

Командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт «Мадьяр» Бровди отреагировал на ситуацию, сообщив в своей заметке на Facebook, что находится на связи с Юрием Касьяновым, занимаясь поисками решения.

По его словам, переход группы Касьянова в СБС зависит «от него лично, от реальных возможностей его самолета и готовности его команды реально работать».

«У нас в СБС работают все и много. Без хочу-не-хочу, буду-не-буду, и летают туда, куда целесообразно, а не по собственной прихоти; — но все знают, что двери на выход открыты нон-стоп. Поэтому и сзч на пальцах одной руки. Кто не работает- того я прошу лично в большинстве случаев, — период кумовства и „своячества“ перевернут», — написал командующий СБС.

Он также отметил, что «видео 23 года (то есть атака на Кремль, — ТСН.ua) никому не достаточно для принятия не эмоциональных решений».

Мадьяр отметил, что одной из проблем является то, что группа Касьянова относится к ГПСУ, а не ВСУ. «За годы войны мы забрали только одного пограничника, и это был очень долгий процесс», — подчеркнул он.

Тем не менее Робет Бровди заверил, что они с Касьяновым уже определили порядок действий.

«Без ссор, взаимоуважительно и пока — на конструктиве. И это было оговорено и подкреплено конкретными действиями до „картонных“ забастовок и анонсированного Майдана. Поэтому не поддерживаю, но терпелив и действую согласно договоренностям», — заявил он.

Напомним, целенаправленные удары украинских беспилотников по российским нефтеперерабатывающим заводам усиливают топливный кризис в государстве-агрессоре.