Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Подразделение ВСУ в Донецкой области получил очередной внедорожник от Favbet Foundation

Дата публикации
Просмотры
181
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Подразделение ВСУ в Донецкой области получил очередной внедорожник от Favbet Foundation

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению ВСУ в Донецкой области внедорожник повышенной проходимости Nissan Navara.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Автомобиль помогает пехотинцам выполнять боевые задания в районе Константиновки.

Всего при содействии Favbet Foundation Вооруженные силы Украины и другие силы обороны получили уже более 120 автомобилей для выполнения боевых задач.

"Недавно мы пересекли отметку в 120 авто для ВСУ. Работа не останавливается — мы прилагаем максимум усилий, чтобы максимально оперативно удовлетворять запросы подразделений и частей ВСУ в автомобильной технике. Каждое новое авто — это больше спасенных жизней наших защитников и ликвидированных оккупантов", — отметил он. вице-президент фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологичного оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 65 млн. грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

Дата публикации
Просмотры
181
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация