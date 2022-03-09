Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы в Харькове (видео)

Спасатели продолжают ликвидировать последствия разрушений оккупантами.
Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают разбирать завалы зданий в Харькове.
Именно сейчас подразделения ГСЧС разбирают завалы в Шевченковском районе города.
Напомним, в результате авианалета оккупантов в селе на Харьковщине полностью разрушился дом, погиб ребенок.
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