Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы в Харькове (видео)

Подразделения ГСЧС продолжают разбирать завалы в Харькове (видео)

Спасатели продолжают ликвидировать последствия разрушений оккупантами.

Спасатели Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям продолжают разбирать завалы зданий в Харькове.

Именно сейчас подразделения ГСЧС разбирают завалы в Шевченковском районе города.

Напомним, в результате авианалета оккупантов в селе на Харьковщине полностью разрушился дом, погиб ребенок.

Читайте также: