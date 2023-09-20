Подразделения ГУР получили еще 24 дрона по случаю 24-й годовщины компании Favbet

К 24-й годовщине Favbet подразделения Главного управления разведки получили 12 дронов Mavic 3 Pro и 12 FPV-дронов для выполнения боевых задач на фронте. В общем 24 – по одному за каждый год деятельности компании, сообщает пресс-служба.

Кроме того, разведчики получили пикап Nissan Navara, который был полностью переоборудован под нужды разведывательных миссий, в том числе дополнен камерами ночного видения.

«Спецоперации ГУР на линии фронта, на море и в далеком тылу врага поражают своим масштабом, смелостью и результатом. Военной разведке нужно больше дронов, и мы рады по случаю годовщины компании передать очередную партию», – отметил основатель Favbet и президент фонда Favbet Foundation Андрей Матюха.

«Единственный праздник, который мы действительно ждем, – праздник победы. Поэтому даже в день рождения поддерживаем тех, кто его приближает. Favbet и Favbet Foundation с первых дней вторжения системно поддерживают Силы обороны, обеспечивая передовые подразделения современным радиотехническим оборудованием, приборами ночного видения, а также поставляя на фронт автомобили», – сказал вице-президент благотворительного фонда Favbet Foundation Игорь Сирук.

В целом за время большой войны при поддержке Favbet и благотворительного фонда Favbet Foundation украинская армия получила более 220 автомобилей и более 115 дронов. Сумма помощи Силам обороны по состоянию на сентябрь составила более 150 млн грн. В частности, компания передала 57,5 млн грн на 53 новых пикапа для оснащения «Армии дронов» и стала крупнейшим корпоративным донором «Операции «Единство» по закупке 10 тысяч FPV-дронов, перечислив 10 млн грн.

Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 05.04.2021 года №137 с изменениями и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022 года, выданная ООО "БК "ФАВБЕТ" на основании Решения КРАИЛ от 13.12.2022 года № 433.