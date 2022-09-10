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Подразделения оккупационных войск пытаются привлечь резервы — оперативное командование "Юг"

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Подразделения оккупационных войск пытаются привлечь резервы — оперативное командование "Юг"

Фото: Associated Press

Стала известна текущая оперативная ситуация на юге Украины: результат за 09.09.2022.

Об этом сообщает оперативное командование «Юг».

  • Ситуация в южнобузской операционной зоне остается напряженной, но контролируемой.
  • Подразделения оккупационных войск пытаются привлечь резервы и проводят меры противодействия Силам обороны.
  • Ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение украинских войск.
  • В течение боевого дня врагом нанесен 5 авиационных ударов и 1 ракетный.
  • Атакованы позиции украинских войск вдоль линии столкновения и населенные пункты в непосредственной близости.
  • После обеда крылатая ракета Х-31 выпущена с вражеского самолета по открытой местности в Вознесенском районе Николаевщины. Человеческих потерь нет.

Напомним, по состоянию на 9 сентября ВСУ в рамках спецорперации по увольнению Харьковщины взяли под контроль уже более 30 населенных пунктов. Об этом сообщил украинский президент в видеообращении.

Следует отметить, что по состоянию на 8 сентября было известно об уволенных 20 населенных пунктах Харьковской области.

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