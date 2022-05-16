"Подразделения оккупантов укомплектованы только на 20%": Гайдай о наступлении россиян в Луганской области

"Подразделения оккупантов укомплектованы только на 20%": Гайдай о наступлении россиян в Луганской области

В Луганской области враг продолжает наступать, бои продолжаются почти круглосуточно.

Оккупанты несут потери и отступают на подступах к Северодонецку, но не останавливаются. Чтобы сдержать оккупантов ВСУ, взорвали железнодорожные мосты между Рубежным и Луганском.

О ситуации в регионе рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Вчера днем орки снова штурмовали Тошковку и Камышеваху. А в Боровском, которое расположено около Северодонецка, получили на орехи, понесли потери и отступили. Оккупанты терпят значительные потери в живой силе и технике. сами справиться не могут, поэтому объединяются с представителями частных военных компаний. Благодаря Белогоровке орков уже не так много", — отметил Гайдай.

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Он добавил, что ВСУ подорвали захваченные россиянами железнодорожные мосты между городами Рубежное и Северодонецком. Цель подрыва – сдерживание наступления оккупационных сил россии на Лисичанск и Северодонецк.

"На Донбассе за минувшие сутки отбиты 17 атак врага, уничтожены три танка, одна артиллерийская система, шесть единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Ночью на Северодонецком направлении активных боевых действий на линии фронта не было, поэтому орки мощно гатили по мирным. 7 многоэтажек и здание ВПУ получили повреждения в результате обстрелов. 15-летний подросток получил ранения в Лисичанске, сейчас находится в больнице в Днепре", — сообщил Гайдай.

По его словам , наибольших разрушений в селах Попаснянской общины. 20 домов повреждены в Камышевасе, Екатериновке, Новозвановке и Троицком. В Горной общине — 8 частных домов и 3 многоэтажки. (Горное, Золотое, Тошковка).

Напомним, Сергей Гайдай сообщил, что в Луганскую область российские кафиры стянули более 2,5 тысяч техники.

Как сообщалось, россияне "удаляют" с карты мира населенные пункты Луганщины: обстреляны "Азот", техникум, многоэтажки, ранены.

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