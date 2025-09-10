Василий Малюк / © СБУ

Глава Службы Безопасности Украины Василий Малюк системно развивает направление дронов, что обеспечивает наилучшие результаты подразделений СБУ на фронте.

Об этом пишет политолог Алексей Курпас, комментируя одно из лидирующих мест ЦСО «А» СБУ в рейтинге подразделений беспилотных систем сил обороны.

Эксперт акцентирует, что Служба постоянно модернизирует техническую составляющую дронов.

«В сегодняшней войне это один из основных факторов успеха. СБУ постоянно на шаг впереди врага. В „войне дронов“ тоже. Малюк начал эту работу раньше других. Уже с момента назначения в июле 2022 года сделал развитие дронов одним из ключевых для Службы. Подразделили на линии фронта, как мне известно, ключевой приоритет для главы СБУ. Он следит за их обеспечением и регулярно бывает на линии разграничения», — подчеркивает Курпас.

Политолог считает, что подходы Службы нужно мультипликировать.

«Подраздел СБУ уже ликвидировал количество врагов в сотни раз больше, чем собственная численность! Уничтожили техники на сотни миллионов долларов. Это поразительная эффективность. На днях стало известно, что воины СБУ подвели уже 2100 российских танков. Каждый 5-й танк подбит Силами обороны на счету Службы», — пишет политолог.

«Когда сегодня кто-то в глубокую тылу позволяет себе системные нападки на Службу, можем не сомневаться, что этот человек работает на Кремль. Сознательно или нет — вопрос открытый. СБУ сегодня одна из самых эффективных структур, которая очищает Украину от врагов как на линии фронта, так и в тылу. РФ бросает огромные силы на дискредитацию подчиненных Малыша. Но результат, как говорится на табло. Точнее, в рейтинге уничтожения россиян», — резюмирует эксперт.

Ранее стало известно, что подразделение ЦСО «А» СБУ стало вторым среди 500 подразделений Сил обороны по количеству поражений российской техники и живой силы.