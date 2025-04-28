За деньги и за "е-балы": Федоров разъяснил, как подразделения ВСУ будут покупать новейшее вооружение

Украинский дрон / © ТСН.ua

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В Украине запустили маркетплейс новейших технологий для украинских военных Brave1 Market, на котором подразделения ВСУ смогут покупать новейшее вооружение, тратя, в частности, так называемые «е-балы» — бонусы за уничтоженную вражескую технику и живую силу противника.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Подразделения будут самостоятельно выбирать технику, которой хотят воевать, покупать ее за средства воинской части. Платформа будет работать как интернет-магазин — Amazon или Rozetka, но вместо обычных товаров — инновации», — написал он в своем Telegram-канале.

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На маркетплейсе уже представлено 1000+ решений: БПЛА, наземные работы, РЭБ и РЭР, комплектующие, средства на базе ИИ, программное обеспечение и боеприпасы.

Как передает «Общественное», во время конференции Defence Tech Era министр уточнил, что бойцы могут покупать вооружение только за деньги, а дальше смогут рассчитываться, тратя «е-балы», которые официально называются бонусной системой «Армия дронов. Бонус».

«Кратко: уничтожай цели, зарабатывай баллы, получай дроны. За поражение танка насчитывается 20 баллов, за его уничтожение – 40. За ликвидацию пехоты – 6 баллов, за уничтожение РСЗО – до 50 баллов, в зависимости от калибра», – сказал он.

По словам Федорова, после поражения какой-либо цели противника необходимо загрузить несколько видео подтверждений в специальную систему ситуационной осведомленности Delta.

«После верификации в конце месяца украинские подразделения попадают в рейтинг и смогут потратить „е-балы“ на маркетплейсе Brave1. Выбор очень широк и имеет разную стоимость в виртуальных токенах. Например, FPV-дроны от 2 баллов за 7-дюймовые модели или 6 баллов за FPV-дроны с ночным видением. Многократные "бомберы", как дрон Vampire - стоят 43 балла», - пояснил министр.

Напомним, в отчете Института изучения войны отметили, что Украина наращивает возможности использования беспилотников на поле боя.