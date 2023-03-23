Подробности гибели курсанта во Львове: командир описал его поведение перед смертью

Командир погибшего курсанта уверяет, что не конфликтовал с ним, и утверждает, что юноша был замкнутым человеком.

Командир 18-летнего второкурсника Львовского университета внутренних дел Дмитрия Гульчука, которого нашли мертвым после выстрела из ружья во время дежурства, Станислав Пась утверждает, что курсант перед гибелью был веселым и жизнерадостным.

Об этом он рассказал "Суспільному" в комментарии по телефону.

По его словам, никаких признаков каких-то проблем 18-летний юноша не проявлял, а в последнюю неделю перед гибелью "ходил веселый, смеялся".

Станислав Пась также рассказал, что никогда не конфликтовал с парнем и с его стороны не было никакого буллинга. При этом он отметил, что Гульчук был закрытым человеком и с ним тяжело было общаться.

Также читайте Трагический случай во Львове: курсанта нашли мертвым

“Иногда у меня получалось, иногда – нет. Такой ситуации, чтобы мы ссорились, не было. Мы с ним общались как командир с курсантом. Да, он приходил иногда ко мне за помощью, я ему всегда как умел, так и помогал”, – рассказал он.

Командир курсанта вспомнил, что незадолго до смерти Гульчук несколько раз просил его о возможности уйти в увольнение, чтобы провести время со своей девушкой.

"Не было никаких причин считать, что он может с собой что-нибудь сделать", — заметил он.

Ранее родители Дмитрия Гульчука рассказали журналистам, что во время учебы в университете парень начал жаловаться на давление командира и руководства вуза. Они также утверждают, что их сын написал предсмертную записку, которую, якобы, видели другие курсанты.

По предварительной информации следствия, уроженец села Могиляне Ровенской области Дмитрий Гульчук 19 марта во время суточного наряда выстрелил себе в голову из ружья, перед этим отправив маме СМС.

"Мама, извини за это, ты действительно хорошая мама, просто я очень плохой сын. Неудачник и слабак. Я тебе благодарен за все, потому что ты реально многое сделала..." – написал он перед трагедией.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины. Дело расследуют как "доведение до самоубийства".

Читайте также: