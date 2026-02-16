Ночные дожди затопили Полтаву: жители рассказали о проблемах с реагированием служб

Потоп / © Facebook/Геннадий Труханов

В Полтаве на одном из переулков из-за ночного прорыва воды подтопило частные дома. Вода вошла во дворы и жилье местных жителей. Люди говорят, что обратились в "Полтававодоканал", однако аварийные службы предприятия на место так и не прибыли.

Об этом говорится в сюжете местных СМИ "В Полтаве".

Последствия потопа в Полтаве / © из соцсетей

По словам местной жительницы Анастасии Романийко, ситуация длится уже несколько часов, а реакции от городских служб нет.

"Произошел потоп, на который не реагируют ни городские власти, ни водоканал. ГСЧС сейчас на месте, но помпа не работает, потому что, как пояснили спасатели, они ждут водоканала. А водоканал не приезжает и трубку не берет. Я сегодня звонила — мне сказали ждать, а потом просто заблокировали номер", — сказал он.

Последствия потопа в Полтаве. / © из соцсетей

© из соцсетей

В настоящее время на подтопленном участке работают только спасатели. По предварительным данным, по состоянию на утро 16 февраля в городе подтоплено около десяти локаций.

Что известно о подтоплении

В Полтаве подтопку фиксируют из-за длительных осадков и резкого потепления. Дождь в сочетании с тающим снегом создал избыток воды, которая не успевает поглощаться почвой, из-за чего затапливает дворы и улицы.

В районах, где работает ливневая канализация, воду в основном отвели. В низинах и дворах без ливневой системы воду откачивают подразделения ГСЧС. По состоянию на утро зафиксировано около 10 обращений от жителей частных домов по поводу подтоплений.

Сложная гидрологическая ситуация наблюдается не только в Полтавской области. Из - за затяжных дождей и массового таяния снега подтопление зафиксировали в нескольких регионах Украины. Больше всего пострадали территории Донбасса, Луганщины, Харьковщины и Николаевщины — там вода заливает улицы и усложняет транспортное сообщение.

В Украине по прогнозу синоптиков до конца недели ожидаются значительные колебания температуры. Синоптики предупредили о похолодании до -20, а также сильные осадки.