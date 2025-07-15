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- Украина
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Подробности получения Patriot и взрывы в России: главные новости ночи 15 июля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 июля 2025 года:
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