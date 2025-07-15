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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
2326
Время на прочтение
1 мин

Подробности получения Patriot и взрывы в России: главные новости ночи 15 июля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Patriot

Patriot / © соцмережі

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 15 июля 2025 года:

  • Задерживается поставка Patriot из Германии, но Украина получит еще две системы - Писториус Читать далее –>

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  • Рубио провел совещание с европейскими коллегами: Иран, Украина и общая ответственность Читать далее –>

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