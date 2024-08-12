Подробности пожара на ЗАЭС и движение врага в Донецкой области: главные новости ночи 12 августа 2024 года

ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:
- В "Энергоатоме" назвали две возможные причины пожара на Запорожской АЭС Читать далее –>
- Оккупанты отчитались о тушении пожара на Запорожской АЭС Читать далее –>
- В МАГАТЭ сообщили о взрывах на Запорожской АЭС Читать далее –>
- Пожар на ЗАЭС: оккупанты обвинили Украину Читать далее –>
- Стало известно, где продвинулся враг Донецкой области Читать дальше –>
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