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Подробности пожара на ЗАЭС и движение врага в Донецкой области: главные новости ночи 12 августа 2024 года

Подробности пожара на ЗАЭС и движение врага в Донецкой области: главные новости ночи 12 августа 2024 года

Оккупированная Запорожская АЭС / Фото: Getty Images

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

ТСН.ua предлагает узнать главные события ночи:

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