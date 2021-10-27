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Подробности смертельного ДТП в Харькове и обновленные правила въезда в США: пять новостей, которые вы могли проспать

Подробности смертельного ДТП в Харькове и обновленные правила въезда в США: пять новостей, которые вы могли проспать

facebook.com/kyivregionpatrolpolice

ТСН предлагает узнать главные события ночи.

Пять новостей, которые вы могли проспать:

  • В харьковских Telegram-каналах появились первые фотографии якобы виновника смертельного ДТП. Читать дальше –>
  • В Харькове полиция устанавливает обстоятельства аварии. Читать дальше –>
  • Бывший депутат харьковского горсовета Иван Ракич опроверг информацию о гибели его жены в результате ДТП на проспекте Гагарина. Читать дальше –>
  • В Сети появилось подробное видео после смертельного ДТП в Харькове. Читать дальше –>
  • Новая регуляция международной авиаперевозки в США требует от иностранных граждан, путешествующих в Соединенные Штаты, быть полностью вакцинированными. Читать дальше –>
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