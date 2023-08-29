Подробности смертельной стрельбы в Днепре: патрульного полицейского задержали, что ему угрожает

Полицейский трижды выстрелил в пассажира автомобиля.
В Днепре во вторник, 29 августа, задержали патрульного полицейского, подозреваемого в смертельной стрельбе. Он обвиняется в превышении служебных полномочий.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
По данным следствия, патрульная полиция остановила автомобиль, в котором находились взрослые и дети. Однако пассажиры проигнорировали требование выйти из салона. Тогда полиция начала силой вытаскивать их с транспорта и применила газовый баллончик.
Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и трижды выстрелил в спину пассажиру. От полученных травм мужчина скончался.
"В настоящее время причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела", — говорится в сообщении.
Открыто производство по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Максимальный срок наказания по этим статьям – до 15 лет лишения свободы.
Напомним, 29 августа после того, как патрульная остановила элитный автомобиль в Днепре между пассажиром и копнами произошел конфликт, во время которого один из полицейских застрелил водителя автомобиля.
В Сети появилось видео смертельного момента. На кадрах видно, как пассажир сопротивляется, а другие вероятно члены его семьи это поддерживают.
После этого ГБР начала расследовать происшествие со смертельной стрельбой в Днепре.
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