Подробности смертельной стрельбы в Днепре: патрульного полицейского задержали, что ему угрожает

В Днепре во вторник, 29 августа, задержали патрульного полицейского, подозреваемого в смертельной стрельбе. Он обвиняется в превышении служебных полномочий.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

По данным следствия, патрульная полиция остановила автомобиль, в котором находились взрослые и дети. Однако пассажиры проигнорировали требование выйти из салона. Тогда полиция начала силой вытаскивать их с транспорта и применила газовый баллончик.

Во время потасовки полицейский применил табельное оружие и трижды выстрелил в спину пассажиру. От полученных травм мужчина скончался.

"В настоящее время причастный к превышению служебных полномочий правоохранитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос относительно сообщения о подозрении. Следствие продолжается, выясняются все обстоятельства дела", — говорится в сообщении.

Открыто производство по фактам умышленного убийства и превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 УК Украины). Максимальный срок наказания по этим статьям – до 15 лет лишения свободы.

Напомним, 29 августа после того, как патрульная остановила элитный автомобиль в Днепре между пассажиром и копнами произошел конфликт, во время которого один из полицейских застрелил водителя автомобиля.

В Сети появилось видео смертельного момента. На кадрах видно, как пассажир сопротивляется, а другие вероятно члены его семьи это поддерживают.

После этого ГБР начала расследовать происшествие со смертельной стрельбой в Днепре.

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