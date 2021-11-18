Подробности стрельбы в Николаеве: убийца выстрелил в мужчину, а затем добил у подъезда

Подробности стрельбы в Николаеве: убийца выстрелил в мужчину, а затем добил у подъезда

По предварительным данным, жертвой нападения стал местный бизнесмен.

Полицейские устанавливают обстоятельства стрельбы в Николаеве, в результате которой один мужчина погиб. О том, что во дворе дома по ул. Сенной слышны выстрелы, в полицию сообщили местные жители 17 ноября в 20:15. В городе введена в действие специальная полицейская операция.

Как удалось выяснить местному изданию "Новости-Н", мужчина вместе с девушкой на автомобиле "Ауди" въехал во двор дома.

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Здесь их ждал убийца. В мужчину выстрелили из охотничьего ружья, он пытался скрыться, однако злоумышленник догнал его у подъезда и добил. Девушку, по предварительным данным, он не трогал.

Новости-N

Личность погибшего уже установлена: это житель Николаева, 51-летний Игорь Плиндик. По имеющейся информации, он занимался бизнесом.

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