Подробности стрельбы в школе Полтавы: учителя не могут прийти в себя, а девушку отправили на экспертизу

Подробности стрельбы в школе Полтавы: учителя не могут прийти в себя, а девушку отправили на экспертизу

19-летняя девушка проникла на территорию школы и стреляла из арбалета.

В Полтаве произошло ЧП: девушка зашла в школу №11 и выстрелил из арбалета в одну учительницу и заместителя директора.

Как пишет издание kolo.news, ее скрутили педагоги и вызвали полицию. Все произошло настолько быстро и неожиданно, что учителя не могут прийти в себя до сих пор.

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По свидетельствам очевидцев, девушка зашла в школу, поднялась на второй этаж и выстрелила учительнице в спину, а завучу школы — в руку. Травмированных женщин доставили в больницу. Одну пострадавшую учительницу уже отпустили из больницы на амбулаторное лечение после оказания помощи, у нее колото-резаная рана руки.

После сообщения о чрезвычайной ситуации родители приехали в школу забрать своих детей.

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Известно, что девушке 19 лет. Она училась здесь до 5 класса. Есть информация, что она пришла отомстить. Правда ли это, выяснят правоохранители.

Однако вызывает удивление, что во время карантина в школы не пускают не то, что посторонних лиц, но и родителей детей, девушке удалось беспрепятственно проникнуть на второй этаж здания.

Сейчас в школе работает полиция, следственно-оперативная группа не пускает никого, кроме учителей и детей, пришедших на обучение во вторую смену.

Родителям школьников педагоги сказали, что учебно-воспитательный процесс продолжается.

kolo.poltava.ua

Следователи открыли уголовное производство по части 2 статьи 15 и части 2 статьи 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Фигурантку задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

"Нападающей будут назначены психиатрическая и ряд других экспертиз, пока она дает показания полиции", — уточнил Роман Гришин, спикер областной полиции.

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