Подробности трагедии на Сочельник в Одесской области, где погибли мать и трое детей: в доме также были еще две девочки

По словам девочки, которой удалось спастись, возгорание произошло во время разжигания печи.
В сочельник в селе Белино Одесской области в пожаре в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое маленьких детей. В доме также находились еще две девочки, которые смогли самостоятельно спастись.
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.
Полицейские установили, что в доме также находились две девочки шести и семи лет, которые смогли самостоятельно выбежать на улицу во время пожара. Старшая из них рассказала правоохранителям, что возгорание произошло во время разжигания печи. Также в полиции сообщили, что 31-летний мужчина был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
"Сейчас девочки находятся у родственников, с ними работает психолог Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Состояние пострадавшего мужчины тяжелое. По факту гибели женщины и троих детей полицейские начали производство по пунктам 1, 2 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украиныс примечанием "несчастный случай", - прокомментировал начальник отделения полиции №1 Виталий Сауляк.
В деле назначены экспертные исследования, опрашиваются свидетели, устанавливаются обстоятельства, предшествовавшие этому чрезвычайному происшествию.
Напомним, 6 января примерно в семь часов вечера в селе Белино в результате пожара в частном жилом доме погибла 31-летняя женщина и трое детей в возрасте двух, трех и четырех лет, мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.
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